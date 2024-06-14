Про рішення країн йдеться у підсумковому комюніке щодо саміту в Італії.

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50 мільярдів доларів для України

Політики ухвалили декларацію, в якій виклали деталі механізму, через який Україна отримає до 50 мільярдів доларів допомоги за рахунок заморожених активів Росії.

У тексті йдеться, що, згідно з даними Світового банку, Росія завдала Україні збитків на суму понад 486 мільярдів доларів і зобов'язана їх відшкодувати.

З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від Росії, G7 розпочне надання Україні позики за Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), щоб до кінця року надати Україні близько 50 мільярдів доларів США додаткового фінансування,

– зазначають лідери G7.

Ці позики погашатимуться за рахунок надзвичайних надходжень від заморожених російських активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Також країни "Великої сімки" додали, що нарощують колективні зусилля з ослаблення російського військово-промислового комплексу.

Зверніть увагу! У коментарі 24 Каналу політолог пояснив, чому йдеться лише про прибутки від російських доходів, а не про самі доходи.

Росія не має права вирішувати, чи буде вона платити за шкоду, яку вона завдала Україні, чи ні, оскільки її зобов'язання за міжнародним правом платити за шкоду, яку вона завдає, є чіткими,

– йдеться в документі.

Зазначається, що фінансування G7 скеровуватиме "на військові, бюджетні потреби України та потреби у відновленні". Координуватиме цей процес Міжвідомча координаційна платформа донорів для України.