Відмова від викопного палива
Інші кліматичні зобов'язання в проєкті включають обіцянку "поступово відмовитися від існуючої вугільної енергетики в наших енергетичних системах протягом першої половини 2030-х років".
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13 червня розпочався 50-й саміт країн G7 в італійському місті Борго Егнація на півдні Апулії.
Ми будемо поступово відмовлятися від викопного палива в енергетичних системах справедливо, впорядковано і рівноправно, прискорюючи дії в цьому критично важливому десятилітті, щоб досягти нульового рівня викидів до 2050 року відповідно до найкращих наявних наукових даних,
– йдеться в заяві.
Що обговорювали на саміті
У рамках зустрічі відбудеться шість робочих засідань з низки питань:
- Африка, зміна клімату і розвиток;
- поточна ситуація на Близькому Сході;
- російська агресія проти України;
- міграція;
- економічна безпека;
- штучний інтелект та енергетика.
Угода спрямована на боротьбу з основними чинниками викидів парникових газів, які спричиняють глобальне потепління. Вона також передбачає потроєння потужностей відновлюваних джерел енергії до 2050 року.