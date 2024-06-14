Отказ от ископаемого топлива

Другие климатические обязательства в проекте включают обещание "постепенно отказаться от существующей угольной энергетики в наших энергетических системах в течение первой половины 2030-х годов".

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13 июня начался 50-й саммит стран G7 в итальянском городе Борго Эгнация на юге Апулии.

Мы будем постепенно отказываться от ископаемого топлива в энергетических системах справедливо, упорядоченно и равноправно, ускоряя действия в этом критически важном десятилетии, чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году в соответствии с лучшими имеющимися научными данными,

– говорится в заявлении.

Что обсуждали на саммите

В рамках встречи состоится шесть рабочих заседаний по ряду вопросов:

Африка, изменение климата и развитие;

текущая ситуация на Ближнем Востоке;

российская агрессия против Украины;

миграция;

экономическая безопасность;

искусственный интеллект и энергетика.

Интересно! В декабре прошлого года на климатическом саммите ООН в Дубае участники из почти 200 стран договорились о переходе от ископаемого топлива на другие виды энергии.

Соглашение направлено на борьбу с основными факторами выбросов парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление. Оно также предусматривает утроение мощностей возобновляемых источников энергии до 2050 года.