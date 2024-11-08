Стоимость топлива сейчас

В сентябре темпы подорожания топлива сократились до 6%, против 25% в июне, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сетей АЗС, сформированные перед повышением акцизов, сдерживали повышение цен на бензин и дизель. Сдерживающее влияние на цены имел также эффект базы сравнения, обусловлен налоговыми изменениями в июле 2023 года,

– написано в Инфляционном отчете НБУ.

Что будет у 2025 году

Прогнозируется, что нынешние большие запасы топлива оказывать краткосрочное давление на цены в сторону их снижения. Однако, поскольку эти запасы постепенно исчерпываются, а также в свете ожидаемого повышения акцизов и девальвации гривны, цены на топливо значительно возрастут. Прогнозы указывают на то, что до конца 2024 года рост цен на топливо может превысить 9% и будет оставаться высоким в течение большей части 2025 года.

Через каналы себестоимости это дополнительно будет давить на цены на отдельные товары и транспортные услуги. Однако ожидаемое постепенное снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки и в среднесрочной перспективе рост цен на топливо замедлится,

– добавили в НБУ.

Напомним! Первым этапом повышения налогов стал рост акцизов 1 сентября.