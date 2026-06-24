Крали й не ховалися: у Чернівцях викрили газову схему на десятки мільйонів

Компанія "Нафтогаз" викрила масштабну схему з розкрадання газу у Чернівцях. Зловмисники своїми діями завдали збитків щонайменше на 87,5 мільйона гривень.

Яку схему організували зловмисники

Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у своєму дописі в Facebook.

Дивіться також Оборудка майже на 450 мільйонів: правоохоронці викрили схему маніпуляцій з електрикою

Організатори незаконної схеми не особливо й ховалися під час крадіжки газу. За словами Корецького, для цього вони проклали газопровід до багатоквартирного будинку.

Потім під'єдналися до газорозподільної системи без жодних дозволів та забирали газ для роботи місцевої котельні.

Оборудку вдалося викрити спеціалістам з безпеки "Нафтогазу" та "Газмереж". Але зловмисники до того часу встигли вкрасти газу на 87,5 мільйона.

За нашими оцінками, щорічні збитки від крадіжок газу побутовими споживачами вимірюються мільярдами гривень. Це наслідок різноманітних схем і махінацій, з якими ми боремося та системно наводимо лад,

– зазначив Корецький.

Він додав, що усі зібрані матеріали з цієї справи вже передали правоохоронцям, аби притягнути винних до відповідальності.

Речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришива у коментарі ZAXID.NET підтвердила, що у справі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку майна у великих розмірах.

Зараз поліція проводить розслідування, щоб встановити всі обставини справи.

Водночас "Нафтогаз" збирається вимагати компенсувати заподіяну шкоду, коли вина зловмисників буде остаточно доведена.

Росія щодня атакує об’єкти газовидобутку ракетами та дронами. Через ці удари Україна змушена закуповувати додаткові обсяги імпортного газу для забезпечення тепла. І водночас окремі громадяни вважають допустимим банально красти газ,

– додав Корецький.

Очільник "Нафтогазу" пообіцяв невдовзі назвати імена організаторів багатомільйонної оборудки.

Отож, боротьбу із розкраданням газу в Україні наразі ведуть не лише правоохоронці, але й газові компанії. Адже вони передусім зацікавлені у поверненні коштів за вкрадений газ.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили схему розкрадання газу, організовану колишніми посадовцями Укргазвидобування та підприємцями, які завищували ціни на матеріали для видобутку газу. Збитки оцінюються у понад 295 мільйонів.