Відновлення безпечного життя та роботи аграрного сектору потребує колосальних фінансових вливань. Міжнародна спільнота вже узгодила новий пакет підтримки, який дозволить пришвидшити очищення територій від наслідків російського терору.

Скільки грошей отримає Україна та на що вони підуть

На конференції UMAC 2026 у Брюсселі країни-партнери оголосили про виділення 70 мільйонів євро на розмінування українських територій. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, зазначивши, що фінансування надійде від Нідерландів, Норвегії, ЄС та Фінляндії. Ці кошти критично важливі для того, щоб швидше повертати землі до безпечного використання та відновлювати роботу аграріїв і підприємств.

Заміновані поля означають менший урожай, втрату робочих місць у регіонах та вищі ціни на продукти на полицях супермаркетів. Тому програма розмінування сільськогосподарських земель, яка реалізується за підтримки ЄС через Ukraine Facility, має прямий вплив на продовольчу безпеку та вартість життя кожного українця.

Закликав партнерів координувати фінансування з урядом, залучати українські компанії та технології, а розмінування планувати разом із відбудовою житла, доріг і підприємств,

– наголосив Корецький.

Якими є темпи очищення земель зараз

Протягом 2023–2025 років українські фахівці вже обстежили та повернули до використання понад 40 тисяч квадратних кілометрів територій. Цьогоріч вдалося очистити ще понад 5 тисяч квадратних кілометрів, попри те, що інтенсивні російські атаки постійно ускладнюють цю роботу. Україна планує поєднати свій досвід із ресурсами партнерів і представити перші результати спільних програм на наступній конференції у Литві.

До речі, російські війська активно застосовують дистанційне мінування, використовуючи для цього безпілотники, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Зустрічаються навіть міни, які були зроблені на 3D-принтерах.