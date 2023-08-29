План з розмінування України: коли зникнуть заборонені зони

Зараз Україну вважають однією з найнебезпечніших країн світу, оскільки значна її територія замінована. Чи вдасться спеціалістам провести розмінування, залежить від багатьох факторів, зокрема від наявності високоточного обладнання.

Як відбуватиметься розмінування України

Міністерка економіка Юлія Свириденко під час розмови з 24 Каналом зауважила, що 174 тисячі квадратних кілометрів території України вважаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Йдеться про всі землі, до яких зміг дістатися ворог — як фізично окупувавши, так і обстрілюючи. Щоб життя повноцінно повернулося на ці землі, спеціалісти мають обстежити їх і за потреби розмінувати.

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Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністерка економіка України Наш план — за 10 років повернення у використання 80% цих земель.

З сільським господарством ситуація інша. Уряд планує за 4 роки обстежити та повернути у використання 470 тисяч гектарів землі. У плані йдеться про такі області:

Дніпропетровська.

Запорізька.

Київська.

Миколаївська.

Сумська.

Харківська.

Херсонська.

Чернігівська.

Ми вже виконали чверть плану з обстеження і повернення цих територій. Тож чим більше залучатимемо коштів і матимемо техніки, тим швидше зможемо зробити наші території безпечними для життя і ведення бізнесу.

– наголошує Свириденко.

На думку міністерки, не можна забувати і про – гуманітарне розмінування. Це одне із основних завдань Мінекономіки.

Потрібно якнайшвидше доопрацювати та погодити державну стратегію протимінної діяльності і координувати її виконання. Це буде ключовий документ, що формуватиме політику у цій галузі.

Свириденко наполягає, що обов'язково потрібно буде залучати інвестиції й обладнання від міжнародних партнерів.

На сьогодні понад 5 млн українців отримали тимчасовий захист в різних країнах Європи. Наше завдання — мотивувати цих людей повертатися додому.

– уточнює Свириденко.