План по разминированию Украины: когда исчезнут запретные зоны
Сейчас Украина считается одной из самых опасных стран мира, поскольку значительная ее территория заминирована. Удастся ли специалистам провести разминирование, зависит от многих факторов, в частности, от наличия высокоточного оборудования.
Как будет происходить разминирование Украины
Министр экономики Юлия Свириденко во время разговора с 24 Каналом отметила, что 174 тысяч квадратных километров территории Украины считаются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами. Речь идет о всех землях, до которых смог добраться враг — как физически оккупировал, так и обстреливая. Чтобы жизнь полноценно вернулась на эти земли, специалисты должны обследовать их и при необходимости разминировать.
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Наш план – за 10 лет возвращения в использование 80% этих земель.
С сельским хозяйством ситуация иная. Правительство планирует за четыре года обследовать и вернуть в использование 470 тысяч гектаров земли. В плане речь идет о таких областях:
- Днепропетровская.
- Запорожская.
- Киевская.
- Николаевская.
- Сумская.
- Харьковская.
- Херсонская.
- Черниговская.
Мы уже выполнили четверть плана по обследованию и возвращению этих территорий. Поэтому чем больше будем привлекать средства и иметь техники, тем быстрее сможем сделать наши территории безопасными для жизни и ведения бизнеса.
– подчеркивает Свириденко.
По мнению министерши, нельзя забывать и о гуманитарном разминировании. Это одна из основных задач Минэкономики.
Следует как можно быстрее доработать и согласовать государственную стратегию противоминной деятельности и координировать ее выполнение. Это будет ключевой документ, который будет формировать политику в этой области.
Свириденко настаивает на том, что обязательно нужно будет привлекать инвестиции и оборудование от международных партнеров.
На сегодняшний день более 5 млн украинцев получили временную защиту в разных странах Европы. Наша задача – мотивировать этих людей возвращаться домой.
– уточняет Свириденко.