Як відбуватиметься розмінування України
Міністерка економіка Юлія Свириденко під час розмови з 24 Каналом зауважила, що 174 тисячі квадратних кілометрів території України вважаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Йдеться про всі землі, до яких зміг дістатися ворог — як фізично окупувавши, так і обстрілюючи. Щоб життя повноцінно повернулося на ці землі, спеціалісти мають обстежити їх і за потреби розмінувати.
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Наш план — за 10 років повернення у використання 80% цих земель.
З сільським господарством ситуація інша. Уряд планує за 4 роки обстежити та повернути у використання 470 тисяч гектарів землі. У плані йдеться про такі області:
- Дніпропетровська.
- Запорізька.
- Київська.
- Миколаївська.
- Сумська.
- Харківська.
- Херсонська.
- Чернігівська.
Ми вже виконали чверть плану з обстеження і повернення цих територій. Тож чим більше залучатимемо коштів і матимемо техніки, тим швидше зможемо зробити наші території безпечними для життя і ведення бізнесу.
– наголошує Свириденко.
На думку міністерки, не можна забувати і про – гуманітарне розмінування. Це одне із основних завдань Мінекономіки.
Потрібно якнайшвидше доопрацювати та погодити державну стратегію протимінної діяльності і координувати її виконання. Це буде ключовий документ, що формуватиме політику у цій галузі.
Свириденко наполягає, що обов'язково потрібно буде залучати інвестиції й обладнання від міжнародних партнерів.
На сьогодні понад 5 млн українців отримали тимчасовий захист в різних країнах Європи. Наше завдання — мотивувати цих людей повертатися додому.
– уточнює Свириденко.