Как будет происходить разминирование Украины

Министр экономики Юлия Свириденко во время разговора с 24 Каналом отметила, что 174 тысяч квадратных километров территории Украины считаются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами. Речь идет о всех землях, до которых смог добраться враг — как физически оккупировал, так и обстреливая. Чтобы жизнь полноценно вернулась на эти земли, специалисты должны обследовать их и при необходимости разминировать.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министерство экономики Украины Наш план – за 10 лет возвращения в использование 80% этих земель.

С сельским хозяйством ситуация иная. Правительство планирует за четыре года обследовать и вернуть в использование 470 тысяч гектаров земли. В плане речь идет о таких областях:

Днепропетровская.

Запорожская.

Киевская.

Николаевская.

Сумская.

Харьковская.

Херсонская.

Черниговская.

Мы уже выполнили четверть плана по обследованию и возвращению этих территорий. Поэтому чем больше будем привлекать средства и иметь техники, тем быстрее сможем сделать наши территории безопасными для жизни и ведения бизнеса.

– подчеркивает Свириденко.

По мнению министерши, нельзя забывать и о гуманитарном разминировании. Это одна из основных задач Минэкономики.

Следует как можно быстрее доработать и согласовать государственную стратегию противоминной деятельности и координировать ее выполнение. Это будет ключевой документ, который будет формировать политику в этой области.

Свириденко настаивает на том, что обязательно нужно будет привлекать инвестиции и оборудование от международных партнеров.

На сегодняшний день более 5 млн украинцев получили временную защиту в разных странах Европы. Наша задача – мотивировать этих людей возвращаться домой.

– уточняет Свириденко.