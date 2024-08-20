Як дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії онлайн

Багатьом українцям, які наближаються до пенсійного віку, цікаво знати розмір своїх майбутніх виплат. На щастя, дізнатися цю інформацію можна у будь-який момент, виконавши кілька простих кроків.

Як дізнатись, яка буде пенсія

Українці тепер мають можливість легко розрахувати майбутні пенсійні виплати завдяки "Пенсійному калькулятору". Цей сервіс автоматично обчислює орієнтовну пенсію на основі персональних даних, наданих користувачем.

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Для доступу до цього інструменту потрібно зареєструватися на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) за допомогою електронного цифрового підпису. Після реєстрації користувач отримує інформацію з Реєстру застрахованих осіб, яка містить його персональні дані та дані про трудову діяльність.

У результаті можна буде дізнатися розмір своєї пенсії з урахуванням наявного страхового стажу на конкретну дату розрахунку.

Можна також самостійно встановити умови для розрахунку пенсії, зокрема:

Обрати метод розрахунку — за введеними даними або з урахуванням стажу, який буде накопичено до досягнення пенсійного віку.

— за введеними даними або з урахуванням стажу, який буде накопичено до досягнення пенсійного віку. Актуалізувати інформацію про трудову діяльність — додати періоди роботи з уточненням заробітної плати та відкоригувати суми щомісячного доходу.

Результати персонального розрахунку пенсії завжди будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.