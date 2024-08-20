Как узнать, какая будет пенсия

Украинцы теперь имеют возможность легко рассчитать будущие пенсионные выплаты благодаря "Пенсионному калькулятору". Этот сервис автоматически вычисляет ориентировочную пенсию на основе персональных данных, предоставленных пользователем.

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Для доступа к этому инструменту нужно зарегистрироваться на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с помощью электронной цифровой подписи. После регистрации пользователь получает информацию из Реестра застрахованных лиц, которая содержит его персональные данные и данные о трудовой деятельности.

Обратите внимание! В результате можно будет узнать размер своей пенсии с учетом имеющегося страхового стажа на конкретную дату расчета.

Можно также самостоятельно установить условия для расчета пенсии, в частности:

Выбрать метод расчета - по введенным данным или с учетом стажа, который будет накоплен до достижения пенсионного возраста.

- по введенным данным или с учетом стажа, который будет накоплен до достижения пенсионного возраста. Актуализировать информацию о трудовой деятельности - добавить периоды работы с уточнением заработной платы и откорректировать суммы ежемесячного дохода.

Интересно! Результаты персонального расчета пенсии всегда будут доступны в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.