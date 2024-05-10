Як дізнатись свою майбутню пенсію: чи можна її порахувати самостійно
Джерело:ПФУ
Багатьом українцям, які от-от вийдуть на пенсію, цікаво дізнатись розмір своїх майбутніх виплат. На щастя, це можна зробити у будь-який момент виконавши кілька простих кроків.
Як розрахувати майбутню пенсію
Нині в українців є дуже зручна опція для розрахунку майбутніх пенсійних виплат – "Пенсійний калькулятор". Він автоматично порахує орієнтовну пенсію відповідно до вказаних особою персональних даних. Все, що для цього потрібно – зареєструватися на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису.
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У такому випадку, користувач отримає інформацію з Реєстру застрахованих осіб щодо його персональних даних та даних його трудової діяльності. А вже у результаті розрахунку користувач отримає розмір пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку.
При цьому, можна також визначити умови розрахунку пенсії самостійно, а саме:
- обрати алгоритм розрахунку – як за введеними даними, так і з урахуванням стажу, який буде набуто на дату настання пенсійного віку;
- актуалізувати дані трудової діяльності – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати суми щомісячного заробітку;
Чи можна обчислити пенсію самостійно
Майбутню пенсію можна також обчислити самостійно шляхом множення кількох показників: розміру середньої заробітної платні в Україні, коефіцієнту зарплати застрахованої особи та коефіцієнту трудового стажу.До прикладу! Аби отримувати пенсію приблизно 14 тисяч гривень, потрібно, щоб заробітна плата була втричі вищою за середню в Україні.
Тобто, якщо людина працювала, скажімо, 30 років за мінімальну зарплатню, термін трудового стажу не вплине на її показники. Це означає, що її пенсія також буде мінімальною.
Що означають показники для розрахунку пенсії?
- Показник середньої заробітної плати — це показник середнього заробітку, з якого сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
- Коефіцієнт зарплати застрахованої особи — сума відношень заробітної плати відповідного місяця до середньої заробітної плати по Україні.
- Коефіцієнт страхового стажу — загальна кількість місяців трудового стажу, помножена на розрахункове значення одного року страхового стажу і поділена на 12. Тобто роки стажу потрібно помножити на 0,01.