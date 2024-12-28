Пенсії в Україні: як збільшити розмір майбутньої виплати

Майбутні пенсіонери можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії. Для цього важливо регулярно сплачувати єдині соціальні внески (ЄСВ).

Як збільшити розмір пенсій в Україні

Тобто головним чинником збільшення виплат є офіційна робота та сплата ЄСВ, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Так установа опублікувала звіт за дев’ять місяців 2024 року. За його даними понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні. Це означає, що з них почали сплачувати податки.

Це забезпечило додаткові надходження до ПФУ у 97 мільйонів гривень єдиного внеску. Ці внески не лише гарантують пенсійні права працівникам, що їх сплачують, а й впливають на виплати нинішнім пенсіонерам,

– йдеться у дописі.

Зокрема у фонді нагадали, що розмір пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з заробітної плати особи до бюджету Пенсійного фонду.

Зауважте! Чим більший внесок, і чим довше українець його сплачує, тим вищою буде пенсія після досягнення пенсійного віку.