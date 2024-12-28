Как увеличить размер пенсий в Украине
То есть главным фактором увеличения выплат является официальная работа и уплата ЕСВ, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
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Так учреждение опубликовало отчет за девять месяцев 2024 года. По его данным более 57 тысяч рабочих мест были выведены из тени. Это означает, что с них начали платить налоги.
Это обеспечило дополнительные поступления в ПФУ в 97 миллионов гривен единого взноса. Эти взносы не только гарантируют пенсионные права работникам, что их платят, но и влияют на выплаты нынешним пенсионерам,
– говорится в заметке.
В частности в фонде напомнили, что размер пенсии напрямую зависит от объема единого взноса, который ежемесячно уплачивается с заработной платы лица в бюджет Пенсионного фонда.
Заметьте! Чем больше взнос, и чем дольше украинец его платит, тем выше будет пенсия после достижения пенсионного возраста.