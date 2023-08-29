Пенсія понад 10 тисяч гривень: як отримувати такі виплати
Джерело:ПФУ
Значна кількість українських пенсіонерів отримують невелику пенсію. Однак є і ті, чиї виплати значно перевищують рівень середньої заробітної плати в Україні.
Хто в Україні отримує найвищі пенсії
У ПФУ заявили, щоб отримувати пенсію не менш ніж 10 000 гривень, в українців має бути зарплата понад 40 000 гривень. На розмір пенсії безпосередньо впливає кількість стажу.
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Варто врахувати, що найбільші пенсії, за вислугою років, зараз отримують:
- науковці;
- держслужбовці;
- вище військове командування;
- митники;
- силовики;
- судді та прокурори;
- народні депутати.
Стипендія для пенсіонерів
Деякі пенсіонери мають право на стипендії. Йдеться про жителів столиці, які досягли 60-річчного віку, про це повідомила Київська міська рада. Хто саме отримує виплати:
- тренери та інші фахівці фізичної культури, що активно розвивали сферу фізичної культури в Україні;
- спортсмени, які зайняли місця – з 1 по 6 на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх;
- переможці та призери змагань всеукраїнського чи міжнародного рівнів.
Завдяки цим виплатам, розмір пенсії стає більшим.
Розмір пенсій в Україні зараз
Пенсійні виплати в Україні залишаються на достатньо невисокому рівні:
- 0,6% українців отримують пенсію 1 227,80 гривень;
- 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 10,4% – понад 10 000 гривень.
Тобто, багато українців мають пенсію менш ніж 3 тисячі гривень.