Від чого залежить розмір пенсій по інвалідності

Пенсії для осіб з інвалідністю варіюється відповідно до діяльності особи. До уваги також беруться вік та обставини набуття каліцтва.

Розмір пенсій по інвалідності

Виплати по інвалідності надаються виключно після спеціальної експертизи. Комісія призначає не тільки групу, а і визначає чи потрібна буде повторна перевірка.

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Які пенсії по інвалідності мають українці

Такі виплати отримують особи, що набули певне каліцтво і при цьому мають страховий стаж від 1 до 15 років. Сума пенсії залежить від вікової. Зараз виплати такі:

100% від призначеної пенсії за віком можуть отримати громадяни, що отримали інвалідність І групи;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

При цьому, мінімальні суми виглядають так:

2 300 гривень – особа з інвалідністю І групи;

2 100 гривень – громадяни ІІ та ІІІ групи, що не працюють;

2 093 гривень – ІІ та ІІІ групи, якщо особа продовжує працювати.

Хто отримує збільшені пенсії по інвалідності

Громадяни, що займаються певною діяльністю, мають право на збільшення суми виплат. Йдеться про осіб, що мали професію смертельно небезпечну для здоров'я, зокрема військові.

Військовослужбовці

Такі виплати для військових призначаються, якщо особа отримала каліцтво чи захворіла під час проходження служби або не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення з неї. У такому випадку розмір пенсії складає:

І група – 100% від грошового забезпечення особи;

II група – 80%;

III група – 60%.

У інших випадках, ці виплати дорівнюють:

І група – 70% від коштів, що має особа;

II група – 60%;

III група – 40%.

Мінімальний розмір виплат по інвалідності які отримують військові:

І група – 650% прожиткового мінімуму або 13 604,5 гривні;

II група – 525% – 10 988,25 гривні;

III група – 360% – 7 534,8 гривні.

Відповідно, якщо зростає прожитковий мінімум, збільшуються і пенсійні виплати.

Постраждалі через вибух на ЧАЕС

Ліквідатори, що отримали інвалідністю мають мінімум:

І група – 13 376,21 гривні;

II група – 10 700,91 гривні;

III група – 8 025,73 гривні.

Інші постраждалі: