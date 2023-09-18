Размер пенсий по инвалидности

Выплаты по инвалидности предоставляются только после специальной экспертизы. Комиссия назначает не только группу, но и определяет нужна ли повторная проверка.

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Какие пенсии по инвалидности имеют украинцы

Такие выплаты получают лица, получившие определенное увечье и при этом имеющие страховой стаж от 1 до 15 лет. Сумма пенсии зависит от возрастной. Сейчас выплаты следующие:

100% от назначенной пенсии по возрасту могут получить граждане, имеющие инвалидность I группы;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

При этом минимальные суммы выглядят так:

2 300 гривен – лицо с инвалидностью I группы;

2 100 гривен – граждане II и III группы, не работающие;

2 093 гривен – ІІ и ІІІ группы, если лицо продолжает работать.

Кто получает увеличенные пенсии по инвалидности

Граждане, занимающиеся определенной деятельностью, имеют право на увеличение суммы выплат. Речь идет о лицах, которые имели профессию смертельно опасную для здоровья, в том числе военные.

Военнослужащие

Такие выплаты для военных назначаются, если лицо получило увечье или заболело во время прохождения службы или не позднее чем через 3 месяца после освобождения от него. В таком случае размер пенсии составляет:

I группа – 100% от денежного довольствия лица;

II группа – 80%;

III группа – 60%.

В других случаях, эти выплаты равны:

I группа – 70% от средств, имеющих лицом;

II группа – 60%;

III группа – 40%.

Минимальный размер выплат по инвалидности получаемых военными:

I группа – 650% прожиточного минимума или 13 604,5 гривны;

II группа – 525% – 10 988,25 гривны;

III группа – 360% – 7 534,8 гривны.

Соответственно, если растет прожиточный минимум, увеличиваются и пенсионные выплаты.

Пострадавшие из-за взрыва на ЧАЭС

Ликвидаторы, получившие инвалидность, имеют минимум:

I группа – 13 376,21 гривны;

II группа – 10 700,91 гривны;

III группа – 8 025,73 гривны.

Другие пострадавшие: