Размер пенсий по инвалидности
Выплаты по инвалидности предоставляются только после специальной экспертизы. Комиссия назначает не только группу, но и определяет нужна ли повторная проверка.
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Какие пенсии по инвалидности имеют украинцы
Такие выплаты получают лица, получившие определенное увечье и при этом имеющие страховой стаж от 1 до 15 лет. Сумма пенсии зависит от возрастной. Сейчас выплаты следующие:
- 100% от назначенной пенсии по возрасту могут получить граждане, имеющие инвалидность I группы;
- 90% – ІІ группа;
- 50% – ІІІ группа.
При этом минимальные суммы выглядят так:
- 2 300 гривен – лицо с инвалидностью I группы;
- 2 100 гривен – граждане II и III группы, не работающие;
- 2 093 гривен – ІІ и ІІІ группы, если лицо продолжает работать.
Кто получает увеличенные пенсии по инвалидности
Граждане, занимающиеся определенной деятельностью, имеют право на увеличение суммы выплат. Речь идет о лицах, которые имели профессию смертельно опасную для здоровья, в том числе военные.
- Военнослужащие
Такие выплаты для военных назначаются, если лицо получило увечье или заболело во время прохождения службы или не позднее чем через 3 месяца после освобождения от него. В таком случае размер пенсии составляет:
- I группа – 100% от денежного довольствия лица;
- II группа – 80%;
- III группа – 60%.
В других случаях, эти выплаты равны:
- I группа – 70% от средств, имеющих лицом;
- II группа – 60%;
- III группа – 40%.
Минимальный размер выплат по инвалидности получаемых военными:
- I группа – 650% прожиточного минимума или 13 604,5 гривны;
- II группа – 525% – 10 988,25 гривны;
- III группа – 360% – 7 534,8 гривны.
Соответственно, если растет прожиточный минимум, увеличиваются и пенсионные выплаты.
- Пострадавшие из-за взрыва на ЧАЭС
Ликвидаторы, получившие инвалидность, имеют минимум:
- I группа – 13 376,21 гривны;
- II группа – 10 700,91 гривны;
- III группа – 8 025,73 гривны.
Другие пострадавшие:
- I группа – 8 187 гривен;
- II группа – 6 549,98 гривны;
- III группа и дети, получившие инвалидность – 5 048,95 гривны.