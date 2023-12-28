Як у 2024 році зміниться максимальна та мінімальна пенсія

На розмір пенсії впливає прожитковий мінімум. Його зростання прямопропорційно збільшує суму пенсійних виплат, які отримують українці.

Як зросте мінімальна пенсія у 2024 році

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія становитиме 2 361 гривні замість 2 093 гривень. Відповідно максимальна пенсія виплата буде 23 610 гривень замість 20 930 гривень.

Читайте також Ціни не "падатимуть": чи дорожчатиме пальне у 2024 році

Варто зазначити і те, що у 2024 році зростуть усі пенсії. Масштабна індексація очікується на початку березня. Вчасність проведення перерахунку залежить від того, якою буде ситуація на фронті.

Які пенсії мають українці зараз:

0,6% громадян мають до 2 000 гривень.

10,4% – більш як 10 000 гривень.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Кому зменшать пенсію

Політична діячка Роксолана Підласа повідомила, що у новому році деяким громадянам зменшать пенсію, передає 24 Канал. Йдеться про тих осіб, які мають неправомірно великі виплати.

Роксолана Підласа Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.

Також у новому році планується введення системи пенсійних балів. Станом на зараз, змінилась формула для розрахунку пенсії і через це певні пенсіонери мають зменшені виплати.