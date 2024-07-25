Які будуть пенсії з 1 серпня: кому чекати на зміни
25 липня 2024, 15:14Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсії українців зростають завдяки перерахункам та індексаціям. Однак, у серпні виплати зростуть завдяки нарахуванню спеціальних надбавок.
У кого зміниться пенсія у серпні
У серпні не передбачається індексації або перерахунку пенсії. Втім, українці, яким виповниться понад 70 років, зможуть отримати з 1 серпня надбавку за віком. При цьому, доплата за віком додається до пенсії автоматично та не потребує звернення до ПФУ.
Читайте також: Який стаж потрібен для отримання соціальної пенсіїВажливо! Надбавка нараховується за умови, коли щомісячна пенсійна виплата складає менш як 10 340,35 гривень.
Ця надбавка з часом буде зростати. Нині її розмір залежно від віку є наступним:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно – отримують доплату 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.