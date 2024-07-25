Які будуть пенсії з 1 серпня: кому чекати на зміни

25 липня 2024, 15:14
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Джерело:

ПФУ

Пенсії українців зростають завдяки перерахункам та індексаціям. Однак, у серпні виплати зростуть завдяки нарахуванню спеціальних надбавок.

У кого зміниться пенсія у серпні

У серпні не передбачається індексації або перерахунку пенсії. Втім, українці, яким виповниться понад 70 років, зможуть отримати з 1 серпня надбавку за віком. При цьому, доплата за віком додається до пенсії автоматично та не потребує звернення до ПФУ.

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Важливо! Надбавка нараховується за умови, коли щомісячна пенсійна виплата складає менш як 10 340,35 гривень.

Ця надбавка з часом буде зростати. Нині її розмір залежно від віку є наступним:

  • пенсіонери від 70 до 74 років включно –  отримують доплату 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.
Важливо! У серпні пенсіонери  також можуть отримати додаткові виплати до Дня Незалежності України. Для цього потрібно подати заяву на отримання разової грошової допомоги до 1 серпня. Детальніше про це можна прочитати тут.
Автор: Катерина Добровольська