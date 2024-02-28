На скільки виростуть пенсії: з 1 березня відбудеться індексація виплат для пенсіонерів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив як зростуть пенсії українців у березні. Важливо додати, що розмір індексації цьогоріч буде іншим, аніж торік.

Пенсія у березні зросте

Відомо, що пенсія у березні проіндексують не на 13%, як було прогнозовано раніше, а на майже 8%. Про новий рівень індексації повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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що торік пенсії українців проіндексували на майже 20%.

За розрахунками, у березні 2024 року середній розмір підвищення становитиме 322 гривні, а середня пенсія зросте – до 5 717 гривень.

Визначили розмір підвищення на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

Індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців, серед них 9,5 мільйона цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств та майже 100 тисяч чорнобильців.

Крім того, у 2024 році буде проіндексовано найнижчі пенсії вдруге поспіль.

А вже з 1 квітня перерахунок пенсій автоматично відбудеться для 654 тисяч пенсіонерів, що продовжують працювати, з урахуванням оновленого страхового стажу.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Тобто попри всі виклики, труднощі продовжуємо підтримувати наших людей.Не просто проводимо індексацію, а й розширюємо її периметр.

Програма Ukraine Facility: що вона передбачає

За словами Дениса Шмигаля, Україна визнає важливість своїх міжнародних партнерів, які надають фінансову підтримку та допомагають уряду здійснювати соціальні програми та інші пріоритетні заходи. Таким чином, урядом були проведені необхідні реформи, щоб у березні запрацювала програма Ukraine Facility.

Ми виконали всі структурні маяки МВФ. Провели необхідні реформи та зміни. Очікуємо тепер на рішення виконавчої ради, завдяки якому Україна отримає від фонду майже 900 мільйонів доларів. Працюємо, щоб у березні отримати перший транш від Європейського Союзу в межах нової програми Ukraine Facility,

– каже прем'єр-міністр.