Яку пенсію може отримати людина з середньою зарплатою та 35 роками стажу
Джерело:ПФУ
Розмір пенсії українців розраховується індивідуально. На кінцеве значення впливає багато факторів, зокрема, зарплата особи та кількість набутого нею стажу.
Як порахувати пенсію
Проведемо розрахунки на основі певних даних. Візьмемо, як приклад пенсіонера, що мав середній розмір зарплати і набув 35 років стажу.
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Формула розрахунку така: середня зарплата за останні три роки помножена на співвідношення зарплати особи до середнього зарплатного показника, кількість років трудового стажу та 1%.
Відповідно, до теперішніх показників, виплата вказаної особи складатиме орієнтовно – 5 401,5 гривні.Зверніть увагу! Середня пенсія зараз 5 816,62 гривні.
Які виплати у пенсіонерів зараз
Зараз в Україні проживає орієнтовно 10,3 мільйона пенсіонерів. Пенсійні виплати, станом на 1 липня, надаються їм у такому співвідношенні:
- пенсії менш як 3 000 гривень мають 26,1% осіб;
- від 3 001 до 4 000 гривень – 17,3% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,6%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,5%;
- понад 10 тисяч гривень – 12,5%.