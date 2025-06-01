Яку пенсію реально отримують українці після 65 років

Українці від 65 років з відповідним страховим стажем мають право на пенсію не менше 40% мінімальної зарплати. Для жінок це 30 років стажу, для чоловіків вже 35 років.

Скільки отримують українці після 65 років

Наразі мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень, тому мінімальна пенсія для тих, хто відповідає вимогам, має бути не меншою за 3 200 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Однак фактичний розмір виплати зараз становить 3 370 гривень. А якщо пенсія пенсіонера менша за встановлений мінімум, держава автоматично компенсує цю різницю.

Зверніть увагу! У такому випадку після досягнення 65 років доплата нараховується у вигляді різниці між фактичною виплатою та мінімальним розміром, гарантованим українським законодавством.

Чи є доплата до пенсії після 65 років

В Україні передбачені автоматичні доплати до пенсії за віком: люди від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень; від 75 до 79 років – 456 гривень; а від 80 років – 570 гривень.

Ці виплати нараховуються автоматично всім пенсіонерам, які досягли відповідного віку, без необхідності подавати додаткові заяви.