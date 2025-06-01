Яку пенсію реально отримують українці після 65 років
- Українці старші 65 років з достатнім страховим стажем отримують пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати, що становить 3 200 гривень, але фактично виплата складає 3 370 гривень.
- В Україні нараховуються автоматичні доплати до пенсії за віком: 300 гривень для 70-74 років, 456 гривень для 75-79 років, та 570 гривень для осіб від 80 років.
Українці від 65 років з відповідним страховим стажем мають право на пенсію не менше 40% мінімальної зарплати. Для жінок це 30 років стажу, для чоловіків вже 35 років.
Скільки отримують українці після 65 років
Наразі мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень, тому мінімальна пенсія для тих, хто відповідає вимогам, має бути не меншою за 3 200 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.
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Однак фактичний розмір виплати зараз становить 3 370 гривень. А якщо пенсія пенсіонера менша за встановлений мінімум, держава автоматично компенсує цю різницю.
Зверніть увагу! У такому випадку після досягнення 65 років доплата нараховується у вигляді різниці між фактичною виплатою та мінімальним розміром, гарантованим українським законодавством.
Чи є доплата до пенсії після 65 років
В Україні передбачені автоматичні доплати до пенсії за віком: люди від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень; від 75 до 79 років – 456 гривень; а від 80 років – 570 гривень.
Ці виплати нараховуються автоматично всім пенсіонерам, які досягли відповідного віку, без необхідності подавати додаткові заяви.