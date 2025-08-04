Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Йдеться про ситуацію, коли особа йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Скільки отримуватимеш на пенсії якщо працюєш з повноліття?

Розглянемо ситуацію, коли особа працювала з 18 років і їй зарахували кожен рік стажу, пише 24 Канал.

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При розрахунку пенсії вагому роль грає дохід, який мала особа. Уявимо, що цей показник – 10 тисяч гривень.

Якщо особа вирішила вийти на пенсію у 60, її стаж, відповідно, буде 42 роки. За вказаних вище умов, пенсійна виплата сягне приблизно – 4,7 тисячі гривень.

Яка буде пенсія при зарплаті 10 тисяч та стажі більш як 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

При виході на пенсію у 63 роки, кількість стажу зросте до 45 років. Відповідно, пенсійна виплата також буде більша, орієнтовно – 6 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при зарплаті 10 тисяч та стажі майже 50 років / Скриншот пенсійний калькулятор

В 65 років піти на заслужений відпочинок найвигідніше. Адже стаж уже буде 47 років, а пенсія приблизно – 6,9 тисячі гривень.



Яка буде пенсія якщо працюєш з повноліття і до пенсії / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.