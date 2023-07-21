Соцвиплати на дітей у серпні: на які суми можуть розраховувати українці
Так як прожитковий мінімум в Україні вже підіймали цього року, соціальні виплати не зростуть. У серпні українці отримають такі ж суми як і минулого року.
На які соціальні виплати українці можуть розраховувати в серпні
Також не варто чекати на збільшення виплат для людей, які залишилися без роботи. Починаючи з 1 липня 2022 року максимальний розмір соцдопомоги становить не більше 10 400 гривень.
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Якими будуть аліменти наступного місяця:
- Мінімальна сума, яка рекомендується: дітям до 6 років – 2 201 гривня, від 6 до 18 років – 2 744 гривні;
- Мінімальний гарантований розмір аліментів: дітям до 6 років – 1 100,5 гривні, від 6 до 18 років – 1 372 гривні;
- Максимальний розмір: дітям до 6 років – 22 010 гривень, від 6 до 18 років – 27 440 гривень.
Що буде з декретними виплатами
Розмір допомоги за вагітністю становить 100% від її зарплати. Проте, якщо жінка безробітна і не ФОП, але сплачує ЄСВ – їй заплатять не менше 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (650 гривень щомісяця).
Виплати виглядають наступним чином:
- за 180 днів декрету – 3 900 гривень;
- за 140 днів декрету – 3 033,3 гривні;
- за 126 днів декрету – 2 730 гривень.
Скільки отримають українці за опіку над дитиною
Така допомога дорівнює 2,5 прожитковим мінімумам на дитину певного віку, а на дітей з інвалідністю – 3 аналогійним виплатам.
З 1 серпні 2022 року виплати виглядають наступним чином:
- на дітей до 6 років – 5 502,5 гривні;
- на дітей від 6 до 18 років – 6 860 гривень;
- на дітей до 6 років з інвалідністю – 6 603 гривні;
- на дітей від 6 до 18 років з інвалідністю – 8 232 гривні.
На що можуть розраховувати самотні матері
Виплати на 1 дитину для самотньої матері становлять різницю між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Таким чином:
- на дітей до 6 років – 2 201 гривня;
- на дітей від 6 до 18 років – 2 744 гривні;
- на студентів стаціонару від 18 до 23 років – 2 600 гривні.