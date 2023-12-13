Поширення крипти: понад 60% країн світу легалізували цифрову валюту
Джерело:CoinGecko
Значна частина світу активно купує та використовує крипту. Найбільше обирають цифрову валюту у Європі, Азія поки що відстає.
Які країни найбільше обирають крипту
Відповідно до останніх статистичних даних, крипту офіційно визнали 119 країн і 4 заморські території Великої Британії. Це більш як 60% держав з усього світу.
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Найбільше цифровою валютою користуються у Європі. Тут крипта визнана у 39 з 41 країни. Зокрема, у Північній Македонії цифрова валюта поки що незаконна. Статус крипти у Молдові невизначений.
Північна і Південна Америка не відстають. У цьому регіоні крипту легалізували у 24 країнах, тобто показник залученості 77,4%.
В Азії 35 країн з 45 вважають цифрову валюту законною. Своєю чергою в Африці показник залученості сягає 38,6%. Лише в 17 з 44 африканських країн легалізували крипту.
Які країни визнали крипту як платіжний засіб
Лише 2 країни світу вважають крипту законним платіжним засобом. Йдеться про Сальвадор і Центральноафриканську Республіку.
При цьому у ЦАР крипта переважно не використовується. А у Сальвадорі, цифровою валютою можна здійснити значну частину оплат.Спотова, маржинальна, ф'ючерсна торгівля, Криптодепозит до 24,85% річних: WhiteBIT пропонує інструменти для користувачів будь-якого рівня – від новачків до професійних трейдерів.