Поширення крипти: понад 60% країн світу легалізували цифрову валюту

Значна частина світу активно купує та використовує крипту. Найбільше обирають цифрову валюту у Європі, Азія поки що відстає.

Які країни найбільше обирають крипту

Відповідно до останніх статистичних даних, крипту офіційно визнали 119 країн і 4 заморські території Великої Британії. Це більш як 60% держав з усього світу.

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Найбільше цифровою валютою користуються у Європі. Тут крипта визнана у 39 з 41 країни. Зокрема, у Північній Македонії цифрова валюта поки що незаконна. Статус крипти у Молдові невизначений.

Північна і Південна Америка не відстають. У цьому регіоні крипту легалізували у 24 країнах, тобто показник залученості 77,4%.

В Азії 35 країн з 45 вважають цифрову валюту законною. Своєю чергою в Африці показник залученості сягає 38,6%. Лише в 17 з 44 африканських країн легалізували крипту.

Які країни визнали крипту як платіжний засіб

Лише 2 країни світу вважають крипту законним платіжним засобом. Йдеться про Сальвадор і Центральноафриканську Республіку.

При цьому у ЦАР крипта переважно не використовується. А у Сальвадорі, цифровою валютою можна здійснити значну частину оплат.