Кому не відключатимуть електроенергію

Представники Мінсоцполітики вважають, що найбільш вразливим категоріям населення світло за несплату відключати не можна. Їм мають запропонувати спецзаходи для вирішення цієї ситуації.

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Зокрема, згідно з чинним законодавством, таким рішенням є реструктуризація заборгованості. Постачальник має запропонувати угоду, відповідно до якої, щомісячний платіж для погашення боргу, не має бути більшим ніж 20% щомісячного прожиткового мінімуму на одну особу;

Хто з українців належать до вразливої категорії:

отримувачі субсидії;

родини у яких є новонароджені діти до 1 року;

багатодітні та малозабезпечені родини;

родини, де життєві можливості одного з її членів залежать від безперервної роботи медичного обладнання;

громадяни з інвалідністю І та ІІ групи;

особи, які доглядають за дітьми з інвалідністю;

прийомні родини, де здійснюється опіка на більш як трьома дітьми;

батьки, які взяли на виховання та проживання щонайменше 5 дітей-сиріт.

Який тариф на електроенергію зараз

У червні 2023 року вартість електроенергії зросла з 1,68 до 2,64 гривні за кіловат-годину. До кінця теперішнього опалювального сезону нового збільшення не відбуватиметься.

Потрібно розуміти, що станом на зараз різницю між реальним тарифом та вартістю, яку сплачують споживачі покриває регулятор. Однак, це негативна тенденція, адже ці кошти можуть бути задіяні у відновленні енергосистеми.