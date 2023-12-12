Для Кремля виявилося несподіванкою, що антиросійські санкції будуть такі жорстокі. Про це 24 Каналу сказав доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

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Російські авіакомпанії зазнають шалених збитків

У Росії всі думали, що світ вестиме достатньо м'яку санкційну політику як це було у 2014 році після анексії Криму. Втім, цього разу світ категорично не схвалив повномасштабне вторгнення в Україну, тому ввів доволі жорсткі санкції й тепер у Росії ніхто не знає, що ж цим робити.

Зараз країна-агресор не здатна самотужки налагодити власне виробництво далекомагістральних літаків.

Якісь розмови про літаки такого типу йдуть. Один – два, можливо, за рік вдасться зробити. Ситуація дуже складна,

– зазначив доктор економічних наук.

Окрім цього, російські авіакомпанії починають зазнавати шалених збитків. Вони формально показують прибуток, але насправді є лише збитки.

Зверніть увагу! За 9 днів грудня 11 російських літаків вийшли з ладу. Росіяни змушені були здійснювати екстрену посадку.

"Гас дорожчає, зарплату треба підвищувати. Історія невесела. Боюсь, що доведеться по Росії мандрувати людям лише потягами, автобусами та автомобілями. Але знаєте, від Москви до Владивостока на поїзді це нелегка подорож", – мовив Ліпсіц.

Росія розпадеться на незв'язні шматки

У Росії авіаційна індустрія побудована достатньо дивним чином. Вона заробляла гроші лише тоді, коли возила людей за кордон й назад. На міжнародних рейсах російські компанії отримували прибуток, а внутрішні перевезення, особливо між регіонами, збиткові.

За словами доктора економічних наук, якщо у Росії не буде внутрішніх перевезень, то країна розпадеться на незв'язні шматки.

"Джерело доходів авіації не дуже велике. Цього року був вже навпаки зворотний варіант, коли "Аерофлот" прийшов у мінфін й просив його субсидувати, адже інакше вони опиняться на краю банкрутства", – додав Ліпсіц.

Інциденти з російськими літаками