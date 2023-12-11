На борту, крім небезпечних речовин, перебували 104 пасажири та 5 членів екіпажу. Інцидент трапився сьогодні, 11 грудня, повідомляють російські телеграм-канали.

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Що сталось

Борт авіакомпанії "ЮТейр" виконував рейс з Ханти-Мансійська до Москви.

"Під час посадки літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі", – йдеться в повідомленні.

Бор кружляв у небі близько 40 хвилин. Російські ЗМІ пишуть, що посадка нібито пройшла успішно – о пів на другу ночі літак приземлився у "Внуково".

"При цьому, крім пасажирів, на борту було 19 кілограмів радіоактивної речовини", – уточнюють у телеграм-каналах.

Також зазначають, що небезпечний вантаж нібито теж не пошкоджено.

Довідка. Московський аеропорт "Внуково" розташований на відстані близько 15 кілометрів по прямій від резиденції російського диктатора Володимира Путіна у Ново-Огарьово.

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