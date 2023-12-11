На борту, кроме опасных веществ, находились 104 пассажира и 5 членов экипажа. Инцидент произошел сегодня, 11 декабря, сообщают российские телеграм-каналы.

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Что случилось

Борт авиакомпании "ЮТэйр" выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Москву.

"Во время посадки самолет подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси", – говорится в сообщении.

Бор кружился в небе около 40 минут. Российские СМИ пишут, что посадка якобы прошла успешно – в половине второго ночи самолет приземлился во Внуково.

"При этом, кроме пассажиров, на борту было 19 килограммов радиоактивного вещества ", – уточняют в телеграм-каналах.

Также отмечают, что опасный груз якобы тоже не поврежден.

Справка. Московский аэропорт "Внуково" расположен на расстоянии около 15 километров по прямой от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.

Приключения с самолетами в России