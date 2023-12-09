Поскольку точные данные о расположении заводов уже известны, на них вскоре могут случиться неприятные инциденты. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что на заводах хранят взрывчатку.
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До заводов несложно добраться
Расследователи определили и нашли три завода в России, которые производят беспилотники "Ланцеты" и "Шахеды". Речь идет о таких российских городах:
- Калуга – 300 километров от Украины;
- Ижевск – 1300 км от Украины;
- Елабуга – 1200 километров от Украины (здесь производят "Шахеды").
В частности, OSINT-журналисты узнали, что ижевская компания Zala Aero Group, известная как ООО ЦСТ, является ключевым игроком на российском рынке беспилотных летательных аппаратов. Там они и производят и тестируют "Ланцеты".
Конечно, есть возможность (достать до заводов – 24 Канал). Их реально уничтожить, потому что при сборке беспилотников обязательно используют взрывчатку. Если есть взрывчатка, ее просто нужно взорвать для детонации. Механизмы есть,
– отметил Роман Свитан.
Полковник запаса рассказал, что дроны для уничтожения российских заводов можно приобрести в самой России. А соответствующие люди могут устроить их запуск.
"Действительно есть понимание размещения заводов и цехов сборки, расположение на этих заводах мест, где хранят взрывчатку. Добраться туда легко с помощью БПЛА. ПВО как такового там нет", – подчеркнул военный эксперт.
Так что даже небольшой коптер с зарядом 2 килограмма тротила может выполнить эту задачу.
Производство "Шахедов" в России: что известно
- Журналисты Reuters узнали детали о строительстве завода по производству беспилотников типа "Шахед". В частности, на новом заводе будут совершенствоваться иранские процессы изготовления БПЛА. Также известно, что россияне планируют расширить возможности этого дрона-камикадзе.
- Собственно, оккупанты уже совершенствуют "Шахеды". Так, на ударные дроны начали устанавливать термобарическую боевую часть. В первую очередь она предназначена для поражения закрытых помещений. Это, в свою очередь, усугубляет угрозу от "Шахедов".
- Добавим, что министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, что нашествие вражеских дронов вскоре могут ликвидировать иным способом, чем сейчас. Речь в частности о том, чтобы сбивать дроны не только ракетами, но и другими средствами. Сейчас над этим активно трудятся.