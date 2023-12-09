Как рассказал министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона, системы ПВО – приоритет для Украины Итак, официальный Киев работает, чтобы их усилить и усовершенствовать.

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Дроны будут сбивать не только ракетами

По словам Умерова, согласно достигнутым договоренностям, Украина сейчас прорабатывает и системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы), и системы РЭР (радиоэлектронной разведки), и гибридные системы.

То есть работаем над тем, что их не только ракетами сбивать, но и другими средствами и силами. То есть, в этом плане проработали,

– заметил он.

Министр добавил, что такие средства официальный Киев сейчас закупает. Происходит это как напрямую, так и через контракты, в частности через международную техническую помощь.

Враг в последнее время начал активно совершенствовать свои дроны