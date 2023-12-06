Ранее Украина обнаружила в "Шахеде", которым атаковала Россия, украинскую сим-карту. Британская разведка сообщила, что это не единственные изменения, к которым прибегает враг.

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Как Россия модернизирует "Шахеды"

Разведчики напомнили, что в конце ноября 2023 года появилась информация, что сбитый российский дрон был оснащен украинской сим-картой и 4G-модемом.

Вероятно, это российская импровизированная модификация для улучшения наведения в реальном времени с помощью башен сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации,

– объяснили в Минобороны Британии.

Они также отметили, что это может быть попыткой врагов ослабить украинские средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, разведчики сообщили, что Кремль некоторые другие беспилотники типа "Шахед" выкрасил в черный цвет. Ночью это усложнило визуальную идентификацию дронов.

Британские разведчики отметили, что Россия все чаще использует "Шахеды" в массированных атаках, чтобы преодолеть украинскую ПВО, однако Украина продолжает успешно сбивать большинство из них.

Обратите внимание! В ночь на 6 декабря Россия атаковала Украину 48 дронами-камикадзе типа "Шахед". Наши военные сбили 41 враждебную цель.

Как Россия совершенствует "Шахеды"