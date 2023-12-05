Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что такие дроновые атаки истощают ПВО россиян. Однако важно масштабировать эти действия на территории противника, а также в оккупированных регионах.
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Должны перемалывать ресурсы врага
Он отметил, что очень хорошо, что атака произошла более чем 40 БПЛА, но нужно увеличивать коэффициент применения беспилотных систем.
Есть такой принцип: чем больше полетело, тем больше сбили, но, впрочем, что-то долетело. Даже одна единица радиотехнической аппаратуры, вертолета – это уже какой-то результат. Должны перемалывать ресурсы врага. Тот, кто лучше будет уничтожать логистику, тот рано или поздно овладеет победой,
– подчеркнул военный эксперт.
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Известно, что в результате удара по военных объектах россиян в Крыму, которая была спланированной спецоперацией СБУ, поражена радиолокационная система "Небо-М" в районе населенного пункта Берегово, а также стоянка вертолетов, радиолокационная система П-18 "Терек" и система управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.
"Это шаг вперед и еще – ликвидация драгоценной техники. Так должно быть и дальше, однако частота и количество однозначно должны расти. Надеюсь, дойдем до того, когда будем получать такие новости не раз в неделю или месяц, а каждый день", – отметил Петр Черник.
Что известно об атаке на оккупированный Крым
- На полуострове в ночь на 5 декабря было очень громко. В российском минобороны сообщили об атаке Крыма свыше 40 дронами. Тем не менее российская пропаганда "отчиталась" о том, что их силы ПВО сбили 26 беспилотных летательных аппаратов. Еще 13 БПЛА якобы были перехвачены над акваторией Азовского моря и Крымом.
- Также взрывы ночью раздавались в Севастополе, Феодосии, Керчи и в районе Старого Крыма. В общей сложности на полуострове было слышно от 9 до 30 взрывов.
- В частности в Феодосии целью атаки мог быть "Морской нефтяной терминал". В его направлении летели 2 дрона, однако в России рассказали, что один из них сдетонировал в воздухе, а его обломки упали на территорию базы. А второй упал рядом с одним из резервуаров.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил, что "хлопок" в Крыму совершили Силы безопасности и обороны Украины. Они будут продолжать "планово демилитаризовать аннексированный полуостров от российских захватчиков".