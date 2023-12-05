Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что такие дроновые атаки истощают ПВО россиян. Однако важно масштабировать эти действия на территории противника, а также в оккупированных регионах.

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Должны перемалывать ресурсы врага

Он отметил, что очень хорошо, что атака произошла более чем 40 БПЛА, но нужно увеличивать коэффициент применения беспилотных систем.

Есть такой принцип: чем больше полетело, тем больше сбили, но, впрочем, что-то долетело. Даже одна единица радиотехнической аппаратуры, вертолета – это уже какой-то результат. Должны перемалывать ресурсы врага. Тот, кто лучше будет уничтожать логистику, тот рано или поздно овладеет победой,

– подчеркнул военный эксперт.

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Известно, что в результате удара по военных объектах россиян в Крыму, которая была спланированной спецоперацией СБУ, поражена радиолокационная система "Небо-М" в районе населенного пункта Берегово, а также стоянка вертолетов, радиолокационная система П-18 "Терек" и система управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.

"Это шаг вперед и еще – ликвидация драгоценной техники. Так должно быть и дальше, однако частота и количество однозначно должны расти. Надеюсь, дойдем до того, когда будем получать такие новости не раз в неделю или месяц, а каждый день", – отметил Петр Черник.

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