Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що такі дронові атаки виснажують ППО росіян. Однак важливо масштабувати ці дії на території противника, а також в окупованих регіонах.

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Маємо перемелювати ресурси ворога

Він зазначив, що дуже добре, що атака відбулась понад 40 БпЛА, але потрібно збільшувати коефіцієнт застосування безпілотних систем.

Є такий принцип: чим більше полетіло, тим більше збили, але, утім щось таки долетіло. Навіть одна одиниця радіотехнічної апаратури, гелікоптера – це вже якийсь результат. Маємо перемелювати ресурси ворога. Той хто краще буде нищити логістику, той рано чи пізно опанує перемогу,

– наголосив військовий експерт.

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Відомо, що внаслідок удару по військових об'єктах росіян в Криму, яка була спланованою спецоперацією СБУ, уражено радіолокаційну систему "Небо-М" в районі населеного пункту Берегове, а також стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрілкове.

"Це крок уперед та ще – ліквідація коштовної техніки. Так має бути надалі, однак частота та кількість однозначно мають зростати. Сподіваюсь дійдемо до того, коли будемо отримувати такі новини не раз на тиждень чи місяць, а щодня", – зазначив Петро Черник.

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