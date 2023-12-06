Раніше Україна виявила у "Шахеді", яким атакувала Росія, українську сім-карту. Британська розвідка повідомила, що це не єдині зміни, до яких вдається ворог.

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Як Росія модернізує "Шахеди"

Розвідники пригадали, що наприкінці листопада 2023 року з'явилась інформація, що збитий російський дрон був оснащений українською сім-картою та 4G-модемом.

Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення в реальному часі за допомогою веж стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації,

– пояснили у Міноборони Британії.

Також вони зазначили, що це може бути спробою ворогів послабити українські засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, розвідники повідомили, що Кремль деякі інші безпілотники типу "Шахед" пофарбував у чорний колір. Вночі це ускладнило візуальну ідентифікацію дронів.

Британські розвідники зауважили, що Росія все частіше використовує "Шахеди" у масованих атаках, щоб подолати українську ППО, однак Україна продовжує успішно збивати більшість із них.

Зверніть увагу! У ніч проти 6 грудня Росія атакувала Україну 48 дронами-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили 41 ворожу ціль.

Як Росія удосконалює "Шахеди"