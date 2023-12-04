Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Олег Жданов. Уже есть примеры того, как враг пытался усовершенствовать "Шахеды".
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Оружие россиян
Российские оккупанты пытаются совершенствовать ударные дроны, чтобы они наносили еще больший вред. Изготовляют их из подручных материалов и в короткий срок.
Мы уже говорили о "Шахеде" со смартфоном и SIM-картой. Это значит, что он может отслеживаться за GPS-навигацией самим оператором, чего раньше не было. Или может меняться маршрут этого "Шахеда",
– отметил военный эксперт.
Напомним, в конце ноября сообщалось, что в российском БПЛА был обнаружен 4G-модем с картой украинского мобильного оператора. На некоторых дронах были примотаны скотчем модемы, что, по словам военных, может свидетельствовать об экспериментах России.
Олег Жданов о модернизации российских дронов: смотреть видео
Ранее была информация, что оккупанты применили "Шахед" с термобарическим боеприпасом внутри. По словам Олега Жданова, он предназначен для нанесения ударов в закрытых помещениях или на большой площади открытого пространства.
"Его основная особенность – от него трудно укрыться. Эта взрывная смесь, которая детонирует и вызывает огромную температуру и волну, разрывает внутренние органы человека. Наибольшая их эффективность в закрытом помещении. Если разрушать здания, то термобарические боеприпасы здесь не наиболее эффективны", – пояснил он.
Впрочем, как пишет издание Defense Express, это не подтвердилось, но "дроны с маркировкой "Герань – К" действительно несут новую БЧ". Речь идет об осколочно-фугасной боевой части. Она используется в дронах с маркировкой "Герань – К".
Россия совершенствует дроны: что применяет враг
- Россияне могли начать тестировать новую версию беспилотников "Ланцет" под названием "Изделие-53". Мол, в них используется искусственный интеллект, БПЛА имеет систему автоматической наводки. Однако некоторые эксперты считают, что с российской базой больше всего такую технику разработать невозможно.
- Оккупанты для своих "Шахедов" начали применять фюзеляжи из карбонового волокна. Это снижает коэффициент рассеяния и у радиолокационных средств наблюдения снижается видимость такого объекта.
- Враги могли скопировать легендарный дрон "Морской малыш", или Sea Baby. Сейчас они могут работать над перепрограммированием, чтобы наносить удары по Украине. Впрочем, данная информация проверяется соответствующими украинскими службами.