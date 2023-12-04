Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Олег Жданов. Уже есть примеры того, как враг пытался усовершенствовать "Шахеды".

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Оружие россиян

Российские оккупанты пытаются совершенствовать ударные дроны, чтобы они наносили еще больший вред. Изготовляют их из подручных материалов и в короткий срок.

Мы уже говорили о "Шахеде" со смартфоном и SIM-картой. Это значит, что он может отслеживаться за GPS-навигацией самим оператором, чего раньше не было. Или может меняться маршрут этого "Шахеда",

– отметил военный эксперт.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что в российском БПЛА был обнаружен 4G-модем с картой украинского мобильного оператора. На некоторых дронах были примотаны скотчем модемы, что, по словам военных, может свидетельствовать об экспериментах России.

Олег Жданов о модернизации российских дронов: смотреть видео

Ранее была информация, что оккупанты применили "Шахед" с термобарическим боеприпасом внутри. По словам Олега Жданова, он предназначен для нанесения ударов в закрытых помещениях или на большой площади открытого пространства.

"Его основная особенность – от него трудно укрыться. Эта взрывная смесь, которая детонирует и вызывает огромную температуру и волну, разрывает внутренние органы человека. Наибольшая их эффективность в закрытом помещении. Если разрушать здания, то термобарические боеприпасы здесь не наиболее эффективны", – пояснил он.

Впрочем, как пишет издание Defense Express, это не подтвердилось, но "дроны с маркировкой "Герань – К" действительно несут новую БЧ". Речь идет об осколочно-фугасной боевой части. Она используется в дронах с маркировкой "Герань – К".

Россия совершенствует дроны: что применяет враг