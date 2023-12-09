Як розповів міністр оборони Рустем Умєров у ефірі телемарафону, системи ППО – пріоритет для України. Тож, офіційний Київ працює, щоб їх посилити та вдосконалити.
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Дрони збиватимуть не лише ракетами
За словами Умєрова, відповідно до досягнутих домовленостей, Україна зараз опрацьовує і системи РЕБ (радіоелектронної боротьби), і системи РЕР (радіоелектронної розвідки), і гібридні системи.
Тобто, працюємо над тим, що їх не тільки ракетами збивати, а й іншими засобами та силами. Тобто, в цьому плані пропрацювали,
– зауважив він.
Міністр додав, що такі засоби офіційний Київ зараз закуповує. Відбувається це як напряму, так і через контракти, зокрема через міжнародну технічну допомогу.
Ворог останнім часом почав активно вдосконалювати свої дрони
- Наприкінці жовтня росіяни могли почати тестувати нову версію безпілотників "Ланцет" під назвою "Изделие-53". За даними ворожої пропаганди, в них начебто використовують штучний інтелект, також такі дрони нібито мають систему автоматичного наведення. Щоправда, за словами експертів, у Росії таку техніку розробити неможливо, бо недостатня база.
- Крім того, окупанти для своїх "Шахедів" почали застосовувати фюзеляжі з карбонового волокна. Це знижує коефіцієнт розсіювання та у засобів радіолокаційного спостереження знижується видимість такого об'єкта.
- Також з'явилася інформація, що вороги могли скопіювати легендарний дрон "Морський малюк" або Sea Baby. Наразі вони можуть працювати над перепрограмуванням, щоб завдавати ударів по Україні. Утім, цю інформацію поки Україна не підтвердила.