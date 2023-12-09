Як розповів міністр оборони Рустем Умєров у ефірі телемарафону, системи ППО – пріоритет для України. Тож, офіційний Київ працює, щоб їх посилити та вдосконалити.

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Дрони збиватимуть не лише ракетами

За словами Умєрова, відповідно до досягнутих домовленостей, Україна зараз опрацьовує і системи РЕБ (радіоелектронної боротьби), і системи РЕР (радіоелектронної розвідки), і гібридні системи.

Тобто, працюємо над тим, що їх не тільки ракетами збивати, а й іншими засобами та силами. Тобто, в цьому плані пропрацювали,

– зауважив він.

Міністр додав, що такі засоби офіційний Київ зараз закуповує. Відбувається це як напряму, так і через контракти, зокрема через міжнародну технічну допомогу.

Ворог останнім часом почав активно вдосконалювати свої дрони