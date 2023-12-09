Оскільки точні дані про розташування заводів уже відомі, на них невдовзі можуть трапитись неприємні інциденти. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що на заводах зберігають вибухівку.

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До заводів нескладно дістатися

Розслідувачі визначили та знайшли три заводи у Росії, які виробляють безпілотники "Ланцети" та "Шахеди". Мовиться про такі російські міста:

Калуга – 300 кілометрів від України;

Іжевськ – 1300 кілометрів від України;

Єлабуга – 1200 кілометрів від України (тут виробляють "Шахеди").

Зокрема, OSINT-журналісти дізнались, що іжевська компанія Zala Aero Group, відома як ТОВ "ЦСТ", є ключовим гравцем на російському ринку безпілотних літальних апаратів. Там вони й виробляють та тестують "Ланцети".

Звісно, є можливість (дістати до заводів – 24 Канал). Їх реально знищити, тому що при збірці безпілотників обов'язково використовують вибухівку. Якщо є вибухівка, то її просто треба підірвати для її детонації. Механізми є,

– зазначив Роман Світан.

Полковник запасу розповів, що дрони для знищення російських заводів можна придбати у самій же Росії. А відповідні люди можуть влаштувати їх запуск.

"Справді, є розуміння розміщення заводів та цехів збірки, розташування на цих заводах місць, де зберігають вибухівку. Добратися туди легко за допомогою БпЛА. ППО як такого там немає, – наголосив військовий експерт.

Тож навіть невеликий коптер із зарядом 2 кілограми тротилу може виконати це завдання.

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