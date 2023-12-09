Оскільки точні дані про розташування заводів уже відомі, на них невдовзі можуть трапитись неприємні інциденти. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що на заводах зберігають вибухівку.
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До заводів нескладно дістатися
Розслідувачі визначили та знайшли три заводи у Росії, які виробляють безпілотники "Ланцети" та "Шахеди". Мовиться про такі російські міста:
- Калуга – 300 кілометрів від України;
- Іжевськ – 1300 кілометрів від України;
- Єлабуга – 1200 кілометрів від України (тут виробляють "Шахеди").
Зокрема, OSINT-журналісти дізнались, що іжевська компанія Zala Aero Group, відома як ТОВ "ЦСТ", є ключовим гравцем на російському ринку безпілотних літальних апаратів. Там вони й виробляють та тестують "Ланцети".
Звісно, є можливість (дістати до заводів – 24 Канал). Їх реально знищити, тому що при збірці безпілотників обов'язково використовують вибухівку. Якщо є вибухівка, то її просто треба підірвати для її детонації. Механізми є,
– зазначив Роман Світан.
Полковник запасу розповів, що дрони для знищення російських заводів можна придбати у самій же Росії. А відповідні люди можуть влаштувати їх запуск.
"Справді, є розуміння розміщення заводів та цехів збірки, розташування на цих заводах місць, де зберігають вибухівку. Добратися туди легко за допомогою БпЛА. ППО як такого там немає, – наголосив військовий експерт.
Тож навіть невеликий коптер із зарядом 2 кілограми тротилу може виконати це завдання.
Виробництво "Шахедів" у Росії: що відомо
- Журналісти Reuters дізнались деталі про будівництво заводу з виробництва безпілотників типу "Шахед". Зокрема, на новому заводі вдосконалюватимуть іранські процеси виготовлення БпЛА. Також відомо, що росіяни планують розширити можливості цього дронів-камікадзе.
- Власне, окупанти уже вдосконалюють "Шахеди". Так, на ударні дрони почали встановлювати термобаричну бойову частину. Насамперед вона призначена для ураження закритих приміщень. Це, своєю чергою, посилює загрозу від "Шахедів".
- Додамо, що міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, що навалу ворожих дронів невдовзі можуть ліквідовувати в інший спосіб, ніж зараз. Мовиться зокрема про те, щоб збивати дрони не лише ракетами, але й іншими засобами. Зараз над цим активно працюють.