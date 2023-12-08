Російські ЗМІ пишуть, що Літак S7 екстрено сів у Новосибірську через загоряння двигунів. Загоряння сталося майже одразу після зльоту, передає 24 Канал.

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Ймовірно, проблема із тиском.

Літак сів у Толмачово. Усі 176 пасажирів вийшли самостійно, обійшлося без постраждалих.

За інформацією російських телеграм-каналів, під час набору висоти з обох двигунів раптом полетіли іскри та полум'я. Екіпаж запросив у диспетчера посадку, після чого зміг успішно приземлити судно.

На землі борт зустрічали екстрені служби у режимі підвищеної готовності. Рейс затримають на 8 годин.

Причиною займання міг стати помпаж – особливий режим роботи двигуна, при якому порушується газодинамічна стійкість його роботи.

У Росії екстрено сів літак: дивіться відео

Російські літаки час від часу загоряються