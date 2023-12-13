Распространение крипты: более 60% стран мира легализовали цифровую валюту

Значительная часть мира активно покупает и использует крипту. Чаще выбирают цифровую валюту в Европе, Азия пока отстает.

Какие страны больше всего выбирают крипту

Согласно последним статистическим данным, крипту официально признали 119 стран и 4 заморские территории Великобритании. Это более 60% государств со всего мира.

Читайте также Запрет на отключение: кому продолжат поставлять электроэнергию, несмотря на неуплату

Наиболее цифровой валютой пользуются в Европе. Здесь крипта признана в 39 из 41 стран. В частности, в Северной Македонии цифровая валюта пока незаконна. Статус крипты в Молдове неопределенный.

Северная и Южная Америка не отстают. В этом регионе крипту легализовали в 24 странах, то есть показатель вовлеченности 77,4%.

В Азии 35 стран из 45 считают цифровую валюту законной. В свою очередь в Африке показатель вовлеченности достигает 38,6%. Лишь в 17 из 44 африканских стран легализовали крипту.

Какие страны признали крипту как платежное средство

Только 2 страны мира считают крипту законным платежным средством. Речь идет о Сальвадоре и Центральноафриканской Республике.

При этом в ЦАР крипта в основном не используется. А в Сальвадоре цифровой валютой можно осуществить значительную часть оплат.