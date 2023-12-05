Витратили на 35% більше ніж торік: на що українці витратили найбільше грошей у "чорну п'ятницю"

Нещодавно по усьому світу пройшла хвиля "чорної п'ятниці", яка принесла із собою величезну кількість знижок на різноманітні товари. За цей особливий тиждень українці витратили на 35% більше грошей ніж минулого року.

Що каже статистика

Ажіотаж щодо цієї щорічної події стає все меншим, хоча люди й надалі продовжують витрачати багато грошей на товари з уцінкою. Зокрема в Україні глобальне зростання кількості продажів склало 8% порівняно з минулим роком, а от сума покупок зросла на 9%.

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Нині український ринок випереджає світовий ринок за темпами зростання у річному обчисленні й інтенсивністю купівельної активності. Зокрема, кількість продаж порівняно зі звичайним періодом цього року зросла на 70%, а витрати – на 106%. Минулого року ці цифри були значно менші.

Цього року зросла популярність кешбеків, українці їх застосовували до понад 25% своїх покупок. Не рідко саме наявність можливості повернути частину своїх грошей була вирішальним фактором покупки.

На що витрачали гроші

Цього року в Україні лідерами з продаж були маркетплейси на які припало близько 65% розпродажів протягом акційного тижня.

Що найбільше купували українці: