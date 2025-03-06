Врахуйте усі фактори: як правильно розрахувати пенсію за віком у 2025 році

Розмір пенсійної виплати за віком залежить від низки факторів. Зокрема для кожної людини пенсія розраховується окремо.

Як самостійно розрахувати розмір пенсії

Однак основним критерієм при розрахунку вважається страховий стаж, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", розмір пенсії за віком розраховується за формулою П = Зп × Кс, де:

П (пенсія) – це сума пенсії, яку людина буде отримувати щомісяця.

– це сума пенсії, яку людина буде отримувати щомісяця. Зп (заробітна плата) – це середній дохід, з якого сплачувалися страхові внески, але враховується лише та частина, з якої надходили відрахування у Пенсійний фонд.

– це середній дохід, з якого сплачувалися страхові внески, але враховується лише та частина, з якої надходили відрахування у Пенсійний фонд. Кс (коефіцієнт страхового стажу) – тривалість страхового стажу. І чим довше людина працювала, сплачувала внески, тим вищий буде ця цифра.

Коефіцієнт страхового стажу зокрема залежить від двох важливих показників:

Кількість відпрацьованих місяців (загальний стаж).

Величина оцінки одного року стажу (у солідарній пенсійній системі кожен рік роботи надає 1%).

Зверніть увагу! Для розрахунку коефіцієнта стажу береться кількість місяців стажу та стандартний відсоток оцінки стажу. А результатом буде коефіцієнт, на який помножать середній дохід під час розрахунку пенсії.