Нові правила нарахування стажу: як не отримати зменшену пенсію

Кількість стажу найбільше впливає на розмір пенсії. У деяких випадках, він не зараховується повністю. Як саме вираховується стаж, пояснили працівники ПФУ.

Як не втратити стаж

Відповідно до теперішнього рішення уряду, до уваги береться лише той стаж, при набутті якого, громадянин сплачував хоча б мінімальні внески. Якщо ж, видатків не було, для розрахунку пенсії використовується дещо змінена формула.

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Чому страховий внесок може вноситись не у повному розмірі:

особу прийняли на роботу не у перший календарний день місяця;

громадянин працював неповний робочий день;

людину звільнили не в останній день місяця.

Це не повний перелік можливих причин, через які може зменшитись страховий стаж. До уваги беруться і індивідуальні обставини, що впливали на період роботи особи. Виправити цю ситуацію можливо, завдяки компенсаційним внескам.

Оскільки страховий стаж обчислюється в місяцях, то при виявленні факту наявності неповних місяців страхового стажу законодавством передбачена можливість здійснення особою доплати до мінімального страхового внеску для зарахування їх як повних.

– пояснили у ПФУ

Як розрахувати мінімальний внесок

Мінімальний внесок прямо залежить від встановленої в Україні найнижчої заробітної плати. Зараз цей показник – 6 700 гривень. Якщо збільшується найменша зарплата, відповідно зростає і внесок. Його мінімальне значення зараз дорівнює 22% від 6 700 гривень, тобто – 1 474 гривні.

З 1 січня почнеться зростання мінімальної зарплати. Вона зросте з 6 700 до 7 100 гривень. Друга хвиля підвищень буде з 1 липня, тоді мінімальна заробітна плата складатиме – 8 000 гривень.