Як не втратити стаж

Відповідно до теперішнього рішення уряду, до уваги береться лише той стаж, при набутті якого, громадянин сплачував хоча б мінімальні внески. Якщо ж, видатків не було, для розрахунку пенсії використовується дещо змінена формула.

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Чому страховий внесок може вноситись не у повному розмірі:

особу прийняли на роботу не у перший календарний день місяця;

громадянин працював неповний робочий день;

людину звільнили не в останній день місяця.

Це не повний перелік можливих причин, через які може зменшитись страховий стаж. До уваги беруться і індивідуальні обставини, що впливали на період роботи особи. Виправити цю ситуацію можливо, завдяки компенсаційним внескам.

Оскільки страховий стаж обчислюється в місяцях, то при виявленні факту наявності неповних місяців страхового стажу законодавством передбачена можливість здійснення особою доплати до мінімального страхового внеску для зарахування їх як повних.

– пояснили у ПФУ

Як розрахувати мінімальний внесок

Мінімальний внесок прямо залежить від встановленої в Україні найнижчої заробітної плати. Зараз цей показник – 6 700 гривень. Якщо збільшується найменша зарплата, відповідно зростає і внесок. Його мінімальне значення зараз дорівнює 22% від 6 700 гривень, тобто – 1 474 гривні.

Зауважте! З 1 січня почнеться зростання мінімальної зарплати. Вона зросте з 6 700 до 7 100 гривень. Друга хвиля підвищень буде з 1 липня, тоді мінімальна заробітна плата складатиме – 8 000 гривень.