Як зміниться розмір субсидій з 1 грудня

Малозабезпечені українці мають право на отримання пільг та субсидій. Завдяки цьому можна платити за комуналку значно менше.

Якими будуть субсидії взимку

Розмір субсидії визначається індивідуально, відповідно до суми ЖКП, яку має домогосподарство. Зараз в Україні триває опалювальний сезон. Його закінчення очікується у квітні 2024 року.

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Деяким громадянам субсидію скасують. Аби її поновити, потрібно звернутися в уповноважені органи з новою заявою. Чому можуть скасувати субсидію:

помер отримувач субсидії;

змінився склад родини;

борги за ЖКП;

виявлення додаткового доходу родини;

зміна місця проживання родини.

Аби уникнути скасування субсидії, потрібно подати заяву про зміну вказаних обставин у ПФУ. Є громадяни, яким не потрібно звертатися повторно Автоматично продовжать субсидії:

тим, хто мав нульовий розмір субсидії у неопалювальний період;

громадянам, яким раніше призначали субсидію.

Як оформити субсидію

Для отримання субсидії ви можете звернутися у відділення ПФУ або скористатися застосунком Дія чи вебпорталом . Які документи для цього потрібні:

заява;

декларація про доходи домогосподарства;

договір оренди чи свідоцтво про право власності на вказане житло.

Якщо ви писали заяву про припинення субсидії, потрібно повторно звернутися у ПФУ.Якщо особа має право і на пільги, і на субсидії для оплати ЖКП, вона має обрати чим саме буде користуватися, одночасно їх отримувати неможливо.