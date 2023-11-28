Якими будуть субсидії взимку
Розмір субсидії визначається індивідуально, відповідно до суми ЖКП, яку має домогосподарство. Зараз в Україні триває опалювальний сезон. Його закінчення очікується у квітні 2024 року.
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Деяким громадянам субсидію скасують. Аби її поновити, потрібно звернутися в уповноважені органи з новою заявою. Чому можуть скасувати субсидію:
- помер отримувач субсидії;
- змінився склад родини;
- борги за ЖКП;
- виявлення додаткового доходу родини;
- зміна місця проживання родини.
Аби уникнути скасування субсидії, потрібно подати заяву про зміну вказаних обставин у ПФУ. Є громадяни, яким не потрібно звертатися повторно Автоматично продовжать субсидії:
- тим, хто мав нульовий розмір субсидії у неопалювальний період;
- громадянам, яким раніше призначали субсидію.
Як оформити субсидію
Для отримання субсидії ви можете звернутися у відділення ПФУ або скористатися застосунком Дія чи вебпорталом. Які документи для цього потрібні:
- заява;
- декларація про доходи домогосподарства;
- договір оренди чи свідоцтво про право власності на вказане житло.