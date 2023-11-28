Якими будуть субсидії взимку

Розмір субсидії визначається індивідуально, відповідно до суми ЖКП, яку має домогосподарство. Зараз в Україні триває опалювальний сезон. Його закінчення очікується у квітні 2024 року.

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Деяким громадянам субсидію скасують. Аби її поновити, потрібно звернутися в уповноважені органи з новою заявою. Чому можуть скасувати субсидію:

помер отримувач субсидії;

змінився склад родини;

борги за ЖКП;

виявлення додаткового доходу родини;

зміна місця проживання родини.

Аби уникнути скасування субсидії, потрібно подати заяву про зміну вказаних обставин у ПФУ. Є громадяни, яким не потрібно звертатися повторно Автоматично продовжать субсидії:

тим, хто мав нульовий розмір субсидії у неопалювальний період;

громадянам, яким раніше призначали субсидію.

Зверніть увагу! Якщо ви писали заяву про припинення субсидії, потрібно повторно звернутися у ПФУ.

Як оформити субсидію

Для отримання субсидії ви можете звернутися у відділення ПФУ або скористатися застосунком Дія чи вебпорталом . Які документи для цього потрібні:

заява;

декларація про доходи домогосподарства;

договір оренди чи свідоцтво про право власності на вказане житло.

Зауважте! Якщо особа має право і на пільги, і на субсидії для оплати ЖКП, вона має обрати чим саме буде користуватися, одночасно їх отримувати неможливо.