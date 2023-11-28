Якими будуть субсидії взимку

Розмір субсидії визначається індивідуально, відповідно до суми ЖКП, яку має домогосподарство. Зараз в Україні триває опалювальний сезон. Його закінчення очікується у квітні 2024 року.

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Деяким громадянам субсидію скасують. Аби її поновити, потрібно звернутися в уповноважені органи з новою заявою. Чому можуть скасувати субсидію:

  • помер отримувач субсидії;
  • змінився склад родини;
  • борги за ЖКП;
  • виявлення додаткового доходу родини;
  • зміна місця проживання родини.

Аби уникнути скасування субсидії, потрібно подати заяву про зміну вказаних обставин у ПФУ. Є громадяни, яким не потрібно звертатися повторно Автоматично продовжать субсидії:

  • тим, хто мав нульовий розмір субсидії у неопалювальний період;
  • громадянам, яким раніше призначали субсидію.

Як оформити субсидію

Для отримання субсидії ви можете звернутися у відділення ПФУ або скористатися застосунком Дія чи вебпорталом. Які документи для цього потрібні:
  • заява;
  • декларація про доходи домогосподарства;
  • договір оренди чи свідоцтво про право власності на вказане житло.