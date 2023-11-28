Де українці витрачають найбільше

Відповідно до опублікованих даних, в інтернеті українці витрачають в середньому 504 гривні. Йдеться про оплату послуг та товарів.

Читайте також Буде чітка межа: чого очікувати від курсу долара до кінця року

При цьому, в офлайн магазині громадяни мають середній чек 309 гривень. Виросла і кількість безготівкових операцій. У III кварталі 2023 року (з липня по вересень) ця частка склала 63,3%. Загальна сума операцій при використанні платіжних карток, які емітовані українськими банками, протягом цього періоду – 1 407,1 мільярда гривень.

Тобто українці й надалі віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками.

– повідомляють у НБУ

Які безготівкові операції українці обирали найчастіше протягом III кварталу 2023 року:

47% від загальної суми це оплата товарів у торговельних мережах;

31,3% – переказ з карт на карту;

14,5% – покупки в інтернеті.

Розподіл безготівкових операцій/ НБУ

З липня по вересень середні чеки, які мали українці: