Де українці витрачають найбільше
Відповідно до опублікованих даних, в інтернеті українці витрачають в середньому 504 гривні. Йдеться про оплату послуг та товарів.
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При цьому, в офлайн магазині громадяни мають середній чек 309 гривень. Виросла і кількість безготівкових операцій. У III кварталі 2023 року (з липня по вересень) ця частка склала 63,3%. Загальна сума операцій при використанні платіжних карток, які емітовані українськими банками, протягом цього періоду – 1 407,1 мільярда гривень.
Тобто українці й надалі віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками.
– повідомляють у НБУ
Які безготівкові операції українці обирали найчастіше протягом III кварталу 2023 року:
- 47% від загальної суми це оплата товарів у торговельних мережах;
- 31,3% – переказ з карт на карту;
- 14,5% – покупки в інтернеті.
Розподіл безготівкових операцій/ НБУ
З липня по вересень середні чеки, які мали українці:
- 309 гривень – оплата товарів у магазинах (для порівняння, у II кварталі це значення було 310 гривень);
- 504 гривень – покупка товарів та послуг через інтернет;
- 1 854 гривні – перекази з карти на карту.