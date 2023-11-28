Где украинцы тратят больше всего
Согласно опубликованным данным, в интернете украинцы тратят в среднем 504 гривны. Речь идет об оплате услуг и товаров.
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При этом в оффлайн магазине граждане имеют средний чек 309 гривен. Выросло и количество безналичных операций. В III квартале 2023 года (с июля по сентябрь) эта доля составила 63,3%.
Общая сумма операций при использовании платежных карт, эмитированных украинскими банками, в течение этого периода – 1 407,1 миллиарда гривен.
То есть украинцы и дальше предпочитают безналичные операции с платежными карточками.
– сообщают в НБУ
Какие безналичные операции украинцы выбирали чаще всего в течение III квартала 2023 года:
- 47% от общей суммы – это оплата товаров в торговых сетях;
- 31,3% – перевод с карт на карту;
- 14,5% – покупки в интернете.
Распределение безналичных операций / Инфографика – НБУ
С июля по сентябрь средние чеки, которые украинцы имели:
- 309 гривен – оплата товаров в магазинах (для сравнения, во II квартале это значение было 310 гривен);
- 504 гривен – покупка товаров и услуг через Интернет;
- 1 854 гривны – переводы с карты на карту.