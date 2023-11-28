Где украинцы тратят больше всего

Согласно опубликованным данным, в интернете украинцы тратят в среднем 504 гривны. Речь идет об оплате услуг и товаров.

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При этом в оффлайн магазине граждане имеют средний чек 309 гривен. Выросло и количество безналичных операций. В III квартале 2023 года (с июля по сентябрь) эта доля составила 63,3%.

Общая сумма операций при использовании платежных карт, эмитированных украинскими банками, в течение этого периода – 1 407,1 миллиарда гривен.

То есть украинцы и дальше предпочитают безналичные операции с платежными карточками.

– сообщают в НБУ

Какие безналичные операции украинцы выбирали чаще всего в течение III квартала 2023 года:

47% от общей суммы – это оплата товаров в торговых сетях;

31,3% – перевод с карт на карту;

14,5% – покупки в интернете.

Распределение безналичных операций / Инфографика – НБУ

С июля по сентябрь средние чеки, которые украинцы имели: