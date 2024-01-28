Як впливає розвиток економіки на курс валют

Протягом 2023 року українська економіка зросла. Це відбулося завдяки вдалій політиці регулятора та своєчасній підтримці міжнародних партнерів.

Як змінюється економіка України

Відповідно до розрахунків уряду, цього року український бюджет потребує щомісячного зовнішнього фінансування в розмірі 3 мільярди доларів. Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом уточнив, що рішення щодо отримання Україною міжнародної грошової допомоги буде відоме в лютому.

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Ідеться про допомогу від ЄС у сумі 50 мільярдів євро. Також очікується, що Конгрес США має визначитися з наданням Україні раніше оголошеного 61 мільярда доларів.

Вплив на валютний ринок в Україні має не тільки зовнішнє фінансування, а і внутрішня українська політика. НБУ продовжує стабілізувати фінансовий сектор. Також на курс впливає відновлення темпів експорту та відбудова української території.

Як зміниться курс із 1 лютого

Світовий банк вважає, що українська економіка у 2024 році зросте на 3,2%.

Банкір вважає, що оптимальний обсяг валютних інтервенцій становитиме 2,5 – 3 мільярди доларів на місяць. Саме ця сума дасть змогу утримувати рівновагу між попитом і пропозицією.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна очікувати, що протягом місяця основні коливання курсів на міжбанку відбуватимуться в коридорах 37 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро. На готівковому ринку – 37,5 – 39,5 гривні за долар та 40 – 43 гривень за євро.

Ознаки валютного ринку в лютому Лєсовий визначив такі: